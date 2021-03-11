Социал-демократы внесли законопроект о выплате компенсации по болезни с первого дня и в объеме 100 % зарплаты

У зараженных и близкоконтактных, которые не имеют права на получение компенсации по болезни или ее размер ниже 500 евро, появится право на одноразовое денежное пособие в размере 500 евро.

”В ситуации, когда распространение вируса уже вышло из-под контроля, а система здравоохранения работает на пределе возможностей, государство должно сделать всё для того, чтобы заболевшие COVID-19 оставались дома. Поскольку правительство тянуло с принятием необходимых решений, у нас по-прежнему много очагов заражения на рабочих местах — близкоконтактные ходят на работу, чтобы не потерять в доходах”, — сказала депутат Рийгикогу, бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Сейчас находящиеся дома больные или близкоконтактные начиная со второго дня теряют треть своих доходов. Первый же день болезни не оплачивается совсем.

Если парламент оперативно примет законопроект социал-демократов, люди смогут оставаться дома и не беспокоиться о своих доходах. Это, безусловно, поможет ограничить распространение коронавируса.

Предложение социал-демократов поможет и работодателям, поскольку дополнительные расходы по выплате компенсаций лягут на плечи государства. ”Работодателям сейчас приходится очень тяжело. Когда часть коллектива заболела или находится дома как близкоконтактные, то, с одной стороны, приходится искать временных работников, а с другой стороны оплачивать своим работником больничные. А ведь это для работодателей двойная нагрузка”, — отметила Рийна Сиккут.

В сентябре прошлого года социал-демократы уже вносили в производство Рийгикогу законопроект, на основании которого компенсация по болезни выплачивалась бы работникам уже с первого дня и в объеме 80 процентов зарплаты. К сожалению, коалиция центристов, EKRE и Isamaa эту инициативу не поддержала. Согласно общему правилу, первые три дня болезни в Эстонии вообще не компенсируются, а дальше компенсация составляет лишь 70 % от зарплаты. Сейчас действует временный льготный порядок выплаты компенсаций — начиная со второго дня и в объеме 70 % зарплаты.