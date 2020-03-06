Социал-демократы в знак благодарности отвезут крендели в 649 детских садов

”Наша инициатива выражать работникам детских садиков признательность за их труд зародилась в 2002 году. Все эти годы социал-демократы отстаивали интересы и права учителей детсадов. Мы целенаправленно действовали во имя того, чтобы зарплата учителей детских садов достигла уровня школьных педагогов. К 2019 году нам удалось добиться, чтобы государство распределило между самоуправлениями дополнительно 15 млн евро на зарплаты учителям в детсадах”, — сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По его словам, молодежь Эстонии по своим учебным результатам входит в число мировых лидеров, но при этом часто забывают роль детских садов. ”Именно вклад учителей детсадов в формирование мировоззрения и умения учиться создает предпосылки для того, чтобы позднее ребята учились хорошо в школе, а затем, став взрослыми, добились успеха в жизни. В детском саду ребята учатся считаться друг с другом и сотрудничать. От этих двух навыков зависит очень много. Так что учителя детских садов вносят огромный вклад в будущее Эстонии”, — отметил Саар.

”Желаю всем женщинам красивого и солнечного 8 марта!” — подытожил председатель Социал-демократической партии.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.