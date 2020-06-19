19.06.2020, 19:20

Социал-демократы: учителя и семьи школьников заслужили "пакет здоровья" от государства


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E-õpe, koduõpe, distantsõpe
E-õpe, koduõpe, distantsõpeFoto: Tiit Blaat

Социал-демократы в принятом на электронном съезде партии политическом заявлении призвали правительство выразить учителям и семьям со школьниками благодарность в виде ”пакета здоровья”, который позволил бы им отдохнуть и восстановиться после вызванного кризисом тяжелого периода дистанционного обучения.

”Учителя, а также ученики и их родители за предпринятые во время кризиса усилия заслуживают намного большего внимания и признания. Образовательная система и семьи Эстонии прекрасно справились с ситуацией, когда из-за коронакризиса были закрыты школы, а учителя и ученики в одночасье перешли на дистанционное обучение. Но, отдавая должное учителям, родителям и учащимся, нельзя забывать и о том, какова цена этих продолжительных усилий”, — отметила член правления партии, профессор Марью Лауристин.

Для учителей переход на дистанционную работу означал очень серьезную переработку — рабочие дни за компьютером зачастую длились по 10-12 часов в день.

”Многие педагоги и родители жаловались на стресс и проблемы со здоровьем, вызванные перегрузкой. Со стрессом, тревожностью и переутомлением столкнулись и много ребят”, — подчеркнула Лауристин.

По оценке социал-демократов, государство должно отметить приложенные школами и семьями усилия не только словами, но и делами. Школы нуждаются в более качественном оснащении, чтобы быть готовыми к новой возможной волне пандемии. Для того, чтобы школы смогли без напряжения начать новый учебный год, им необходимы дополнительные денежные ресурсы для развития возможностей дистанционного обучения, закупки учебных материалов и обучения педагогов. Также необходимо обеспечить, чтобы все учителя и ученики независимо от места жительства имели доступ к качественным дигитальным учебным материалам и к быстрому интернету.

Но никакие технологии не помогут, если здоровье не в порядке. Социал-демократы предлагают правительству оперативно разработать нацеленный на педагогов и семьи с детьми ”восстановительный пакет”, который во время школьных каникул позволил бы семьям с детьми и работникам сферы образования подлечиться и отдохнуть в спа, домах отдыха, кемпингах и на турбазах Эстонии. Расходы государство сможет покрыть за счет средств, выделенных правительству из дополнительного госбюджета на восстановление страны после кризиса. Таким образом государство могло бы внести свой вклад в улучшение здоровья детей и молодежи, их родителей и педагогов.

Помимо этого, государство тем самым помогло бы туристическому сектору, который очень серьезно пострадал из-за кризиса. Социал-демократы не исключают распространения этой меры поддержки и на другие группы работников, которые во время кризиса трудились на передовой.

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