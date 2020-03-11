Социал-демократы требуют выделения на науку 1 процента ВВП

Заместитель председателя Социал-демократической партии и член комиссии Рийгикогу по культуре Катри Райк призывает всех, кому небезразличны образование, наука и будущее Эстонии, присоединиться к инициативе с требованием улучшить финансирование национального высшего образования и науки.
”Социал-демократы поддерживают народное начинание, которое ставит финансирование науки и высшего образования во главу угла политики образования. Совет академических профсоюзов, Союз студенческих представительств Эстонии и Эстонская научная палата во вторник вышли с инициативой, требующей выделить в Эстонии дополнительное финансирование на высшее образование и науку. Давайте поддержим ученых, преподавателей и студентов и присоединимся к этой инициативе. Чем нас больше и чем мы сплоченнее, тем проще нам будет добиться цели”, — отметила Райк.
Социал-демократы также требуют от Рийгикогу наконец приступить к обсуждению законопроекта, повышающего финансирование науки до 1 процента ВВП. ”Мы внесли этот законопроект в производство еще 5 июня прошлого года. Но после первого чтения наступила тишина. Поскольку коалиции этот законопроект не нравится, она засунула его в самый нижний ящик стола. Комиссия по культуре его не обсуждает и наш законопроект так и не добрался до второго чтения”, — сказала Райк.
По ее словам, от объемов финансирования науки во многом зависит уровень жизни в Эстонии и будущее всей страны. ”Только в умной стране у людей может быть высокий уровень жизни, поскольку он зависит от того, насколько умна экономика. Финансирование науки и высшего образования нужно рассматривать только в комплексе. Хорошее высшее образование всегда базируется на науке”, — подчеркнула Райк.
Она также сказала, что народная инициатива от 10 марта обращает внимание на то, что лишь при серьезном увеличении со стороны государства объемов финансирования удастся сохранить бесплатное высшее образование на эстонском языке, повысить качество научной работы и улучшить сотрудничество между предприятиями и высшими учебными заведениями. В противном случае не получится отстоять сильную систему национального высшего образования и науки и можно будет забыть о достижении уровня Северных стран с инновационной экономикой”, — пояснила Катри Райк.
Государственное финансирование высшего образования и науки по отношению к ВВП за последние семь лет снизилось почти на треть — в сфере высшего образования с 1,5 до 1,0 %, в науке — с 0,83 до 0,66 %.
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