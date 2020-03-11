Социал-демократы требуют выделения на науку 1 процента ВВП

”Социал-демократы поддерживают народное начинание, которое ставит финансирование науки и высшего образования во главу угла политики образования. Совет академических профсоюзов, Союз студенческих представительств Эстонии и Эстонская научная палата во вторник вышли с инициативой, требующей выделить в Эстонии дополнительное финансирование на высшее образование и науку. Давайте поддержим ученых, преподавателей и студентов и присоединимся к этой инициативе. Чем нас больше и чем мы сплоченнее, тем проще нам будет добиться цели”, — отметила Райк.

Социал-демократы также требуют от Рийгикогу наконец приступить к обсуждению законопроекта, повышающего финансирование науки до 1 процента ВВП. ”Мы внесли этот законопроект в производство еще 5 июня прошлого года. Но после первого чтения наступила тишина. Поскольку коалиции этот законопроект не нравится, она засунула его в самый нижний ящик стола. Комиссия по культуре его не обсуждает и наш законопроект так и не добрался до второго чтения”, — сказала Райк.

По ее словам, от объемов финансирования науки во многом зависит уровень жизни в Эстонии и будущее всей страны. ”Только в умной стране у людей может быть высокий уровень жизни, поскольку он зависит от того, насколько умна экономика. Финансирование науки и высшего образования нужно рассматривать только в комплексе. Хорошее высшее образование всегда базируется на науке”, — подчеркнула Райк.