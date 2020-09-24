24.09.2020, 13:39

Социал-демократы требуют от правительства увеличить финансирование науки

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SURVE: Black Lives Matter'i teemalist postitust on ülikoolil teha mugav, see on hea mainekujundus. Kuid, kui mängus on ärisuhted, siis uiguure ja hongkonglasi toetada ei saa, on tudengid alma materis pettunud.
Tartu ülikoolArgo Ingver

Рийгикогу сегодня приступил к обсуждению законопроекта Социал-демократической партии, цель которого — увеличить долю средств, выделяемых из государственного бюджета на науку, до 1 процента ВВП.

Инициированные фракцией социал-демократов поправки предусматривают, что финансирование сферы науки должно увеличиваться в течение трех лет на 100 млн евро ежегодно, далее — в соответствии с экономическим ростом.

”Фиксирование в законе конкретной процентной ставки финансирования призвано показать, что наука и высшее образование являются для нас приоритетом. Сейчас в качестве первого шага мы обсуждаем привлечение средств в науку, но в дополнительных деньгах нуждается и высшее образование. Причем мы говорим не о нескольких миллионах, а о значительно больших суммах. Если мы не начнем в достаточной мере финансировать высшее образование, то в будущем нам не стоит ждать от PISA высоких показателей. О послезавтра нужно думать уже сегодня”, — сказала Катри Райк.

Через несколько месяцев исполнится два года с момента заключения так называемого соглашения по науке. В декабре 2018 года председатели парламентских партий подписали документ, согласно которому из госбюджета на науку следует выделять 1 процент ВВП.

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