Социал-демократы: свободному обществу не подобает выносить на референдум частную жизнь людей

Социал-демократы не поддерживают проведение в октябре 2021 года референдума для изменения Конституции по вопросу статуса семьи. Совет уполномоченных считает, что Конституция не должна становиться заложником политических игрищ, цель которых — мобилизовать часть своих избирателей при помощи разжигания в обществе розни.

”Социал-демократы не смирятся с референдумом, цель которого не поиск компромисса и решения, а раскол и разрушение общества. Это привело бы к затяжному конфликту между разными поколениями”, — отметил председатель партии Индрек Саар.

”Наша Конституция защищает сегодня и должна защищать и уважать и в будущем всех людей и все семьи. Об этом говорится и в нашем сегодняшнем заявлении совета уполномоченных”, — подчеркнул он в субботу.

”Люди будут жить свой привычной жизнью и дальше, и готовящийся референдум ничего бы не изменил”, — заверил председатель совета уполномоченных социал-демократов Эйки Нестор.