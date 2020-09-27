27.09.2020, 09:50

Социал-демократы: свободному обществу не подобает выносить на референдум частную жизнь людей

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Mänguasja karupere
Foto on illustreeriv.Foto: Sven Arbet

Совет уполномоченных Социал-демократической партии заверил в принятом в субботу заявлении, что Конституция Эстонской Республики не нуждается во внесении в нее понятия брака и что свободному обществу не подобает выносить на референдум частную жизнь людей.

Социал-демократы не поддерживают проведение в октябре 2021 года референдума для изменения Конституции по вопросу статуса семьи. Совет уполномоченных считает, что Конституция не должна становиться заложником политических игрищ, цель которых — мобилизовать часть своих избирателей при помощи разжигания в обществе розни.

”Социал-демократы не смирятся с референдумом, цель которого не поиск компромисса и решения, а раскол и разрушение общества. Это привело бы к затяжному конфликту между разными поколениями”, — отметил председатель партии Индрек Саар.

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”Наша Конституция защищает сегодня и должна защищать и уважать и в будущем всех людей и все семьи. Об этом говорится и в нашем сегодняшнем заявлении совета уполномоченных”, — подчеркнул он в субботу.

”Люди будут жить свой привычной жизнью и дальше, и готовящийся референдум ничего бы не изменил”, — заверил председатель совета уполномоченных социал-демократов Эйки Нестор.

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