07.09.2019, 20:04
Социал-демократы существенно сократили партийных работников
Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар рассказал о недостатке средств в бюджете политической силы.
Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар рассказал о недостатке средств в бюджете политической силы.
Соцдемы подготавливались к составлению бюджета партии. Саар отметил, что, возможно, им придется переехать со своей конторы в центре города на Тоомпуйестеэ, передает rus.err.ee. Он добавил, что число работников партии существенно сократилось по сравнению с тем, что было в период до двух последних выборов.
Партии также придется возвращаться долги, которые были взяты для рекламы и предвыборной агитации.
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