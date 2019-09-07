Социал-демократы существенно сократили партийных работников

Соцдемы подготавливались к составлению бюджета партии. Саар отметил, что, возможно, им придется переехать со своей конторы в центре города на Тоомпуйестеэ, передает rus.err.ee. Он добавил, что число работников партии существенно сократилось по сравнению с тем, что было в период до двух последних выборов.

Партии также придется возвращаться долги, которые были взяты для рекламы и предвыборной агитации.