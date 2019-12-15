Социал-демократы создали русскоязычное крыло партии

„Многие голосуют за нечестных и циничных политиков не потому, что им так уж хочется это делать, просто выбирают из всех зол меньшее. Эту ситуацию уже давно пора изменить — люди нуждаются в свежести и порядочности, в расширении политического ассортимента. Я и наша замечательная команда каждый день работаем ради того, чтобы русскоязычные жители именно в социал-демократах увидели политическую силу, которая смотрит в будущее и хочет, чтобы все жители Эстонии независимо от национальности были счастливыми и успешными. И я предлагаю связаться со мной всем, кто хочет изменить жизнь страны и свою жизнь к лучшему”, — сказал Кирилл Клаус.

По словам заместителя председателя партии Катри Райк, для Эстонии важно, чтобы в общественной жизни участвовало как можно больше людей. ”Очень важно, чтобы и у русскоязычного населения в нашей партии был свой голос”, — отметила она.

Вице-президентами Русскоязычного объединения Социал-демократической партии избраны Виктория Ерофеева и Павел Прокопенко. В правление также вошли Алиса Айт, Владимир Ниинимяки и Анна Тыниссаар. Генеральным секретарем объединения стал Илья Бородкин. Рабочий язык объединения — русский, при этом вступать в новую организацию могут все члены партии. Из видных социал-демократов в новое внутрипартийное объединение уже вступили Евгений Осиновский, Катри Райк, Раймонд Кальюлайд и Яак Аллик.

Помимо Русскоязычного объединения при Социал-демократической партии также работают женская организация Kadri, молодежное крыло, объединение пожилых социал-демократов и Vikerroos.