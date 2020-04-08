08.04.2020, 21:11

Социал-демократы: семьи с детьми и пожилые люди нуждаются в поддержке, чтобы пережить кризис


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Pensionireformi hääletamine riigikogus.
Pensionireformi hääletamine riigikogus.Foto: Jaanus Lensment

Социал-демократическая партия представила сегодня свои предложения по социальной поддержке людей во время кризиса. Пакет мер сосредоточился на поддержке в первую очередь семей с детьми и пожилых людей, а также мелких предпринимателей, которые серьезно пострадали от чрезвычайного положения.

По словам председателя партии Индрека Саара, экономическая и социальная политика государства во время кризиса должна быть нацелена на жителей и на семьи, на сохранение благополучия нашего народа.

”Мы стоим на пороге экономического кризиса, предсказать глубину и масштабы которого сейчас невозможно. По одной оценке, падение экономики может достигнуть 14 процентов, по другой — мы можем лишиться по меньшей мере 25 процентов своего ВВП. Мы обязательно должны поддержать наши предприятия, чтобы помочь им пережить сложные времена. Но мы также нуждаемся в социальных антикризисных мерах, которые помогут людям в условиях растущей безработицы, потери или снижения доходов, проблем с выплатой жилищных кредитов и обеспечением благополучия своих семей”, — отметил он.

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В числе прочего социал-демократы предлагают следующие меры:

1. Семьи, испытывающие сложности с возвратом жилищного кредита, смогут получить платежный отпуск на год.
2. Семьи со школьниками получат одноразовое пособие в размере 500 евро на каждого ребенка для покрытия дополнительных расходов, необходимых для дистанционной учебы.
3. Для поддержки семей с маленькими детьми по всей стране нужно отменить плату за место в детском саду. Местным самоуправлениям следует возместить недополученный от этого доход.
4. Для поддержки семей, которые нуждаются в услуге дома попечения для пожилых родственников, возместим во время чрезвычайного положения разницу между платой за дом попечения и пенсией.
5. Будем выплачивать пособия и тем, кто работает по договору поручения или договору подряда, FIE, а также в определенном объеме и членам правления паевых товариществ, которые не платили взносы по страхованию от безработицы.
6. Выплатим живущим отдельно пожилым людям предусмотренное им дополнительное пособие в этом году дважды — весной и осенью.

Разработанный социал-демократами пакет мер также охватывает дистанционное переобучение взрослых, защиту душевного здоровья людей, улучшение доступности помощи и другие темы.

Для составления пакета социальных мер при парламентской фракции социал-демократов была сформирована рабочая группа, в которую в числе прочих вошли бывшие министры социальных дел Рийна Сиккут, Евгений Осиновский, Хельмен Кютт и Раннар Васильев, а также заместитель председателя партии Лаури Ляэнеметс. Рабочую группу возглавил Раймонд Кальюлайд.

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