Социал-демократы: разрушение пенсионной системы необходимо остановить

Совет уполномоченных Социал-демократической партии в принятом в субботу вечером политическом заявлении призвал всех депутатов Рийгикогу, у которых есть чувство ответственности, а также внепарламентские группы интересов предотвратить разрушение пенсионной системы и этим защитить будущее жителей Эстонии.
”Социал-демократы выступают в Рийгикогу против планов правительства изменить пенсионное законодательство и с целью получения краткосрочной политической выгоды под вывеской превращения второй пенсионной ступени в добровольную уничтожающих стабильность всей пенсионной системы Эстонии”, — отмечается в заявлении.
Соцдемы приводят следующие аргументы того, почему готовящаяся реформа угрожает Эстонскому государству и обществу:
- Во-первых, она противоречит духу Конституции. Во имя циничной реализации предвыборного обещания одной из партий и удовлетворения коммерческих интересов узких бизнес-кругов на плечи будущих поколений взваливаются непосильные обязательства.
- Во-вторых, она подрывает доверие людей к государству, поскольку второпях и исходя из партийных интересов поворачивает вспять долгосрочную и тщательно продуманную структурную реформу.
- В-третьих, запланированная ”реформа” больнее всего ударит по наименее защищенным слоям населения и тем самым приведет к усилению в обществе несправедливости. При этом расплачиваться за слом второй пенсионной ступени придется сегодняшней молодежи, для которой налоги неизбежно возрастут.
Социал-демократы готовы к конструктивному обсуждению возможностей улучшения нынешней пенсионной системы и повышения ее стабильности, но не согласны с намерением правительства разрушить систему и лишить людей чувства защищенности.
Социал-демократы обещают использовать все парламентские способы, чтобы не допустить принятия законопроекта, и призывают остальных депутатов поступить так же.
По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, разрушение системы накопительной пенсии бьет в первую очередь по работникам с низкой зарплатой, для которых накопительная пенсия — по сути единственная возможность накопить себе на старость. ”Так что риторика в том духе, что давайте доверять людям и позволим им самим решать, сколько и каким образом копить на пенсию, является особенно циничной”, — подчеркнул Саар.
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