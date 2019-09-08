Социал-демократы: разрушение пенсионной системы необходимо остановить

”Социал-демократы выступают в Рийгикогу против планов правительства изменить пенсионное законодательство и с целью получения краткосрочной политической выгоды под вывеской превращения второй пенсионной ступени в добровольную уничтожающих стабильность всей пенсионной системы Эстонии”, — отмечается в заявлении.

Соцдемы приводят следующие аргументы того, почему готовящаяся реформа угрожает Эстонскому государству и обществу:

Во-первых, она противоречит духу Конституции. Во имя циничной реализации предвыборного обещания одной из партий и удовлетворения коммерческих интересов узких бизнес-кругов на плечи будущих поколений взваливаются непосильные обязательства.

Во-вторых, она подрывает доверие людей к государству, поскольку второпях и исходя из партийных интересов поворачивает вспять долгосрочную и тщательно продуманную структурную реформу.

В-третьих, запланированная ”реформа” больнее всего ударит по наименее защищенным слоям населения и тем самым приведет к усилению в обществе несправедливости. При этом расплачиваться за слом второй пенсионной ступени придется сегодняшней молодежи, для которой налоги неизбежно возрастут.

Социал-демократы готовы к конструктивному обсуждению возможностей улучшения нынешней пенсионной системы и повышения ее стабильности, но не согласны с намерением правительства разрушить систему и лишить людей чувства защищенности.