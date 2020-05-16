Социал-демократы: работники нуждаются в более эффективной защите

Совет уполномоченных Социал-демократической партии на прошедшем в субботу электронном заседании принял политическое заявление, в котором подчеркивает необходимость более эффективной поддержки работников и потерявших работу людей.
Социал-демократы выступают за скорейшее изменение системы страхования на случай безработицы. ”Общество Эстонии должно пережить экономический спад, и в это нестабильное время людям необходима уверенность в завтрашнем дне. Сегодня страховое возмещение по безработице получают 33 % всех безработных, пособие по безработице — 26 %. То есть каждый четвертый безработный не получает от Кассы по безработице ни цента. У многих нет права на получение возмещения или пособия, поскольку их трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон или по инициативе самого работника. Но очень часто работники не столько хотели этого, сколько были вынуждены пойти на такой шаг или же просто были введены в заблуждение. При этом все исправно платили страховые взносы от безработицы. Это — ваши деньги!” — говорится в заявлении.
Социал-демократы считают крайне важным расширить круг получателей страхового возмещения по безработице на тех, кто уходит с работы по собственному желанию или по соглашению сторон. ”Без промедления следует реформировать систему выплаты возмещений и пособий со стороны Кассы по безработице. Нужно узаконить подработку во время получения пособия по безработице, повысить размер возмещения и пособия и продлить сроки их выплат”, — подчеркивается в заявлении.
Социал-демократы отмечают, что в спасение предприятий государство вложило в виде кредитных гарантий и других мер поддержки почти 2 млрд евро, и такую же помощь нужно оказать работникам. ”Работников и работодателей нужно ценить одинаково. Крайне важно продлить период выплаты компенсации заработной платы, это можно сделать за счет доходов госбюджета или кредитов”, — говорится в заявлении.
Социал-демократы также считают серьезной проблемой недостаточную социальную защиту безработных, которые не получают возмещения. ”Им выплачивается 189 евро в месяц, эта сумма ниже черты абсолютной бедности. На эти деньги невозможно даже просто выжить. Мы предлагаем повысить нижний предел пособия по безработице и страхового возмещения по безработице до 60 % минимальной зарплаты, то есть до 350 евро в месяц. Также необходимо расширить круг лиц, которым выплачивается пособие по безработице”, — подчеркивается в заявлении партии.
Социал-демократы уверены, что в ситуации, когда рынок труда Эстонии находится на пороге драматических изменений, государство должно сделать всё возможное, чтобы поддержать экономику и защитить работников и их семьи. Только так наше общество будет здоровым, сильным и сплоченным.
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