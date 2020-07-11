Социал-демократы проводят в Вяэтса дискуссионный пикник

В рамках пикника пройдут различные дискуссии, участники которых обсудят трудовую политику, опыт местных самоуправлений по преодолению кризиса, создание комфортного жилого пространства и многое другое.

День завершится дискуссией на тему построения доверия в обществе Северных стран, в качестве дебатеров выступят министр социальных дел Финляндии Криста Киуру, председатель партии Индрек Саар и председатель совета уполномоченных партии Эйки Нестор.

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