Социал-демократы проводят в Вяэтса дискуссионный пикник

Социал-демократы сегодня в вейк-парке Вяэтса соберутся на дискуссионный пикник, который заменит отмененные из-за коронакризиса летние дни партии.
В рамках пикника пройдут различные дискуссии, участники которых обсудят трудовую политику, опыт местных самоуправлений по преодолению кризиса, создание комфортного жилого пространства и многое другое.
День завершится дискуссией на тему построения доверия в обществе Северных стран, в качестве дебатеров выступят министр социальных дел Финляндии Криста Киуру, председатель партии Индрек Саар и председатель совета уполномоченных партии Эйки Нестор.
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