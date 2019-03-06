Социал-демократы проведут внутрипартийные выборы кандидатов на выборы в Европарламент

Совет уполномоченных Социал-демократической партии во вторник вечером объявил о проведении внутрипартийных выборов кандидатов на выборы в Европейский парламент. Предвыборный манифест и список кандидатов будут обнародованы 5 апреля, сообщает пресс-служба партии.
”Марина всегда очень достойно представляла народ Эстонии, в том числе и как посол в Москве во время напряженной ”бронзовой ночи”, и позднее как посол в Вашингтоне, где ее первым рабочим заданием было открытие Эстонской школы. Она умный политик с большим сердцем, и именно ее опыт принесет нам в Европе максимальную пользу”, — отметил Евгений Осиновский.
Через месяц партийная коллегия выборщиков утвердит предвыборный манифест социал-демократов и список кандидатов из девяти человек.