19.07.2019, 18:13

Социал-демократы проведут партийные Летние дни в дискуссиях


rus.delfi.ee
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Koosolek
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Летние дни социал-демократов пройдут с пятницы по воскресенье на западной оконечности Хийумаа – на базе отдыха Калана. В программе – политические дискуссии, спортивные состязания и экскурсии по острову.

Предыдущий министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист выступит модератором дискуссии на темы окружающей среды и климата.

Бывший спикер Рийгикогу Эйки Нестор проведет обсуждение необходимости защиты нынешней пенсионной системы. С участием председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона пройдет дискуссия на тему возможностей для дальнейшего сотрудничества.

Модераторами дебатов на тему Европейского союза станут депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Свен Миксер.

Под руководством председателя партии Индрека Саара и депутата Рийгикогу Рийны Сиккут члены партии обсудят различные аспекты гендерного равноправия.

В субботу вечером участники Летних дней смогут подискутировать с новым лидером соцдемов Индреком Сааром.

По словам старейшины волости Хийумаа и заместителя председателя партии Рейли Ранд, организаторы поставили перед собой задачу – провести летние дни как можно более экологично. «В этот раз мы обратим еще больше внимания защите окружающей среды. Призываю всех участников и гостей острова к сознательности и бережному отношению к Хийумаа», – отметила она.

Социал-демократы смогут познакомиться с живописной природой острова. Одна экскурсия пройдет по Паладе, вторая по Ристна.

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