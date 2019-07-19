Социал-демократы проведут партийные Летние дни в дискуссиях

Летние дни социал-демократов пройдут с пятницы по воскресенье на западной оконечности Хийумаа – на базе отдыха Калана. В программе – политические дискуссии, спортивные состязания и экскурсии по острову.
Предыдущий министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист выступит модератором дискуссии на темы окружающей среды и климата.
Бывший спикер РийгикогуЭйки Нестор проведет обсуждение необходимости защиты нынешней пенсионной системы. С участием председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона пройдет дискуссия на тему возможностей для дальнейшего сотрудничества.
В субботу вечером участники Летних дней смогут подискутировать с новым лидером соцдемов Индреком Сааром.
По словам старейшины волости Хийумаа и заместителя председателя партии Рейли Ранд, организаторы поставили перед собой задачу – провести летние дни как можно более экологично. «В этот раз мы обратим еще больше внимания защите окружающей среды. Призываю всех участников и гостей острова к сознательности и бережному отношению к Хийумаа», – отметила она.
Социал-демократы смогут познакомиться с живописной природой острова. Одна экскурсия пройдет по Паладе, вторая по Ристна.
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