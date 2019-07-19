Социал-демократы проведут партийные Летние дни в дискуссиях

Под руководством председателя партии Индрека Саара и депутата Рийгикогу Рийны Сиккут члены партии обсудят различные аспекты гендерного равноправия.

В субботу вечером участники Летних дней смогут подискутировать с новым лидером соцдемов Индреком Сааром.

По словам старейшины волости Хийумаа и заместителя председателя партии Рейли Ранд, организаторы поставили перед собой задачу – провести летние дни как можно более экологично. «В этот раз мы обратим еще больше внимания защите окружающей среды. Призываю всех участников и гостей острова к сознательности и бережному отношению к Хийумаа», – отметила она.

Социал-демократы смогут познакомиться с живописной природой острова. Одна экскурсия пройдет по Паладе, вторая по Ристна.