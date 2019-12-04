Социал-демократы против разрешения предвыборной рекламы в день выборов

Социал-демократическая партия сегодня в Рийгикогу предложит прервать второе чтение законопроекта, разрешающего предвыборную рекламу в день выборов. По оценке социал-демократов, избиратели не хотят, чтобы их в день выборов отвлекали политической рекламой, и Рийгикогу должен уважать это желание народа.
По словам Раймонда Кальюлайда, предусмотренный действующим законодательством запрет на предвыборную рекламу в день выборов — это добрая традиция, которая не нуждается в изменении.
”Я убежден, что большинство избирателей не приветствуют идею разрешить рекламу в день выборов. Идущие на избирательный участок люди ищут глазами политиков, которые раздают шариковые ручки, конфеты, презервативы и воздушные шары. Радио- и телеэфир, социальные медиа и онлайн-СМИ пестрят предвыборной рекламой”, — описал Кальюлайд ситуацию, которая ждет нас всех в случае принятия законопроекта.
Союз маркетологов Эстонии также считает, что отмена запрета активной предвыборной агитации в день выборов будет мешать избирателям и даст политикам возможность использовать неэтичные методы политической пропаганды.
По словам Кальюлайда, до сих пор, как правило, уважались и закон, и традиция воздерживаться в день выборов от политрекламы. Последними, кто нарушил запрет, были Март и Мартин Хельме, которые в день выборов в Европарламент пустили в эфир пропагандистскую программу EKRE.
”Избирателю EKRE — Урмасу, который, как выяснилось, не платит налоги — это все равно, но для нас, всех остальных, это может являться примером того, какое поведение мы хотим сделать нормой при помощи данного законопроекта. Я почти за 20 лет не встретил ни одного человека, который бы заявил, что предвыборной рекламы могло бы быть больше”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.
Социал-демократы уже многие годы выступают за то, чтобы влияние денег на выборы уменьшалось. Этим объясняется и предложенная поправка к проекту изменения Закона о выборах, которая сегодня на голосование не поступит.
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