Социал-демократы против разрешения предвыборной рекламы в день выборов

По словам Раймонда Кальюлайда, предусмотренный действующим законодательством запрет на предвыборную рекламу в день выборов — это добрая традиция, которая не нуждается в изменении.

”Я убежден, что большинство избирателей не приветствуют идею разрешить рекламу в день выборов. Идущие на избирательный участок люди ищут глазами политиков, которые раздают шариковые ручки, конфеты, презервативы и воздушные шары. Радио- и телеэфир, социальные медиа и онлайн-СМИ пестрят предвыборной рекламой”, — описал Кальюлайд ситуацию, которая ждет нас всех в случае принятия законопроекта.

Союз маркетологов Эстонии также считает, что отмена запрета активной предвыборной агитации в день выборов будет мешать избирателям и даст политикам возможность использовать неэтичные методы политической пропаганды.