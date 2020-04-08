Социал-демократы представят антикризисный пакет социальных мер

Парламентская фракция социал-демократов в марте сформировала рабочую группу, которая за две недели разработала пакет социальных мер, состоящий из 25 пунктов.

”Рийгикогу сейчас обсуждает инициативы правительства по поддержке экономики. Некоторые предложения правительства являются спорными, но в целом сектору предпринимательства обязательно нужно оказать поддержку. Это поможет экономике пережить кризис и сохранить рабочие места. Но наряду с экономическими мерами также нужен эффективный пакет социальных антикризисных мер, который поддержит людей напрямую”, — сказал Раймонд Кальюлайд, возглавивший рабочую группу.

”По оценке социал-демократов, очень многие жители Эстонии, особенно семьи с детьми и пожилые люди, в условиях углубляющегося экономического кризиса нуждаются в дополнительной поддержке. И именно у социал-демократов самый богатый опыт в социальной сфере и здравоохранении”, — отметил он.

По его словам, пакет социал-демократов предусматривает поддержку не только семей с детьми и пожилых людей, но также FIE, тех, кто работал на основании договора подряда, договора поручения или через паевые товарищества. Большинство поправок к проекту дополнительного госбюджета на 2020 год исходят из этого пакета.

Социал-демократы представят свой пакет социальных мер поддержки в среду, 8 апреля_ в 15 часов в прямом эфире на странице партии в Facebook. Участники презентации с удовольствием ответят на вопросы журналистов и других желающих.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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