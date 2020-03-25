25.03.2020, 18:10

Социал-демократы предлагают ввести более жесткие меры в борьбе с коронавирусом

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Pärnu haigla
Pärnu haiglaFoto: Ago Tammik

Наше государство, если будет действовать решительно, сможет к 1 мая остановить эпидемию. Для этого нужно всем сообща на несколько недель отказаться от любой деятельности, которая может способствовать распространению вируса, категорично ограничить социальные контакты и передвижение людей, сохранив при этом оказание жизненно важных услуг. Так мы сможем спасти жизни, сберечь наших медиков и всех остальных, кто работает на передовой, а также уменьшим долгосрочный ущерб для экономики, считает Социал-демократическая партия. Приводим полный текст заявления.

На первом этапе Эстония среагировала своевременно, что позволило предотвратить масштабное распространение вируса. И сегодня мы еще можем успеть принять решения, которые позволят сберечь жизни людей вместо того, чтобы потом задним числом реагировать на коллапс системы здравоохранения и страдания людей. У каждого часа промедления введения необходимых мер есть своя цена. И эта цена — жизни наших людей.

Особенность коронавируса такова, что влияние принимаемых решений проявляется лишь через две недели. По оценке ученых, велика вероятность того, что через пару недель мы уже не сможем обеспечить качественной интенсивной терапией всех, кто будет в этом нуждаться. И это как раз те люди, которые заразятся сегодня и завтра. Так что медлить с принятием решений сегодня — недальновидно и безответственно.

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Предлагая чуть ли не каждый день новые отдельные меры, которые всего лишь немного замедляют распространение вируса, правительство не сможет переломить ситуацию и остановить эпидемию. Нелогичные ограничения (например, закрытие ресторанов и баров лишь на ночь) подрывают доверие людей в то, что наша власть действительно знает, что делает. Если правительство будет и дальше действовать таким же образом, то мы все время будем на шаг отставать от вируса.

Социал-демократы уверены, что краткосрочное усилие, у которого имеется четкая и конкретная цель, намного приемлемее и посильнее для нашего общества и выгоднее для нашей экономики, чем долгосрочный кризис. Люди ждут от государства волевых решений и убедительного плана, который поможет уже в ближайшее время остановить эпидемию и начать возвращение к обычной жизни. И для этого Эстония нуждается в принципиально новой стратегии:

1) Следует поставить перед собой конкретную цель: не позднее 1 мая добиться того, чтобы выздоравливающих было больше, чем новых зараженных. Благодаря этому количество больных начнет уменьшаться.
2) Нужно незамедлительно ввести все меры, необходимые для достижения этой цели. Это значит, что мы как общество должны на несколько недель отказаться от любых видов деятельности, которые способствуют распространению вируса, но при этом сохранить оказание жизненно важных услуг. Четко сформулированный цельный план вместе с конкретными временными рамками — для людей намного понятнее, чем ежедневный калейдоскоп с единичными мерами.
3) Необходимо разработать ясную дорожную карту нормализации жизни после 1 мая. После того, как нам удастся остановить эпидемию, можно будет снова сосредоточиться на наблюдении за отдельными заболевшими и их изоляции. Мы сможем позволить всем здоровым вернуться к привычной жизни и сообща займемся восстановлением экономики.

Безусловно, введение жестких мер является нелегкой задачей, но мы знаем, что это возможно. И это — необходимо. Ради наших матерей и отцов, бабушек и дедушек. Ради нас всех.

В кризисной ситуации крайне важно, чтобы народ доверял своему государству. Для этого мы должны действовать как одна команда и привлечь все политические силы, местные самоуправления, экспертов и гражданское общество. Особенно важно задействовать наше электронное государство, создав для ученых и ИТ-экспертов все возможности для сбора и обработки нужных данных. Любые меры, которые в условиях чрезвычайного положения временно ограничивают права людей, нуждаются в сотрудничестве и обмене информацией между правительством и всеми парламентскими фракциями. Это позволит обеспечить законность и прозрачность всех вынужденных шагов.

Наша история доказывает, что мы в состоянии справиться с самыми тяжелыми ситуациями, если ставим перед собой четкую и всем понятную единую цель.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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