Социал-демократы предлагают ввести более жесткие меры в борьбе с коронавирусом

Социал-демократы уверены, что краткосрочное усилие, у которого имеется четкая и конкретная цель, намного приемлемее и посильнее для нашего общества и выгоднее для нашей экономики, чем долгосрочный кризис. Люди ждут от государства волевых решений и убедительного плана, который поможет уже в ближайшее время остановить эпидемию и начать возвращение к обычной жизни. И для этого Эстония нуждается в принципиально новой стратегии:

1) Следует поставить перед собой конкретную цель: не позднее 1 мая добиться того, чтобы выздоравливающих было больше, чем новых зараженных. Благодаря этому количество больных начнет уменьшаться.

2) Нужно незамедлительно ввести все меры, необходимые для достижения этой цели. Это значит, что мы как общество должны на несколько недель отказаться от любых видов деятельности, которые способствуют распространению вируса, но при этом сохранить оказание жизненно важных услуг. Четко сформулированный цельный план вместе с конкретными временными рамками — для людей намного понятнее, чем ежедневный калейдоскоп с единичными мерами.

3) Необходимо разработать ясную дорожную карту нормализации жизни после 1 мая. После того, как нам удастся остановить эпидемию, можно будет снова сосредоточиться на наблюдении за отдельными заболевшими и их изоляции. Мы сможем позволить всем здоровым вернуться к привычной жизни и сообща займемся восстановлением экономики.

Безусловно, введение жестких мер является нелегкой задачей, но мы знаем, что это возможно. И это — необходимо. Ради наших матерей и отцов, бабушек и дедушек. Ради нас всех.

В кризисной ситуации крайне важно, чтобы народ доверял своему государству. Для этого мы должны действовать как одна команда и привлечь все политические силы, местные самоуправления, экспертов и гражданское общество. Особенно важно задействовать наше электронное государство, создав для ученых и ИТ-экспертов все возможности для сбора и обработки нужных данных. Любые меры, которые в условиях чрезвычайного положения временно ограничивают права людей, нуждаются в сотрудничестве и обмене информацией между правительством и всеми парламентскими фракциями. Это позволит обеспечить законность и прозрачность всех вынужденных шагов.

Наша история доказывает, что мы в состоянии справиться с самыми тяжелыми ситуациями, если ставим перед собой четкую и всем понятную единую цель.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!