Социал-демократы: правительство включило в дополнительный бюджет популистские инициативы

Правительство сегодня внесло в производство Рийгикогу проект дополнительного госбюджета, содержащий меры поддержки. Индрек Саар в своей речи отметил, что социал-демократы неоднократно призывали правительство отказаться от включения в бюджет под предлогом чрезвычайного положения предвыборных обещаний коалиционных партий, а ограничиться лишь тем, что действительно необходимо для смягчения последствий кризиса.

«К сожалению, правительство не смогло устоять перед соблазном и включило в бюджет пункты из предвыборных программ и популистские инициативы. Помимо этого, проект дополнительного бюджета, к сожалению, не защищает многие группы людей, которые пострадали от кризиса особенно сильно», – сказал Саар.

«Коалиция решила приостановить выплаты во вторую пенсионную систему. Этот безответственный шаг приведет к тому, что пенсии в будущем станут меньше. При этом совершенно непонятно, как правительство намерено защитить FIE, а также всех тех, кто работал по договору подряда или договору поручения. Первая обратная связь, которую мы получили от предпринимателей в части мер поддержки малых предприятий, была критичной», – подчеркнул Индрек Саар.

По его словам, в то время, когда социальная сфера и здравоохранение серьезно нуждаются в дополнительных деньгах, а мировые цены на топливо самые низкие за последние десятилетия, правительство собирается снизить акциз, хотя обычные потребители от этого практически ничего не выиграют.