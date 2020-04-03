03.04.2020, 12:19

Социал-демократы: правительство включило в дополнительный бюджет популистские инициативы

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Arutelu "Pensioni tulevikust -kes tasub memme vaeva?" Riigikogus
Indrek Saar riigikogusFoto: Madis Veltman

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар сказал сегодня в Рийгикогу, что социал-демократы поддержат только такой дополнительный госбюджет, который реально поможет оставшимся без дохода людям пережить кризис, подставит плечо предприятиям и удержит на плаву систему здравоохранения.

Правительство сегодня внесло в производство Рийгикогу проект дополнительного госбюджета, содержащий меры поддержки. Индрек Саар в своей речи отметил, что социал-демократы неоднократно призывали правительство отказаться от включения в бюджет под предлогом чрезвычайного положения предвыборных обещаний коалиционных партий, а ограничиться лишь тем, что действительно необходимо для смягчения последствий кризиса.

«К сожалению, правительство не смогло устоять перед соблазном и включило в бюджет пункты из предвыборных программ и популистские инициативы. Помимо этого, проект дополнительного бюджета, к сожалению, не защищает многие группы людей, которые пострадали от кризиса особенно сильно», – сказал Саар.

«Коалиция решила приостановить выплаты во вторую пенсионную систему. Этот безответственный шаг приведет к тому, что пенсии в будущем станут меньше. При этом совершенно непонятно, как правительство намерено защитить FIE, а также всех тех, кто работал по договору подряда или договору поручения. Первая обратная связь, которую мы получили от предпринимателей в части мер поддержки малых предприятий, была критичной», – подчеркнул Индрек Саар.

По его словам, в то время, когда социальная сфера и здравоохранение серьезно нуждаются в дополнительных деньгах, а мировые цены на топливо самые низкие за последние десятилетия, правительство собирается снизить акциз, хотя обычные потребители от этого практически ничего не выиграют.

«Но при этом как раз вчера во многих домах попечения повысилась плата за место. Это значит, что часть людей больше не смогут оплачивать пребывание своих близких в этих заведениях. И особенно тяжелой ситуация будет в том случае, если дети этих пожилых сами остались без работы или лишились части дохода», – отметил он.

По словам Саара, социал-демократы поддерживают скорейшее принятие дополнительного бюджета в Рийгикогу, чтобы можно было сразу приступить к реализации антикризисных мер. «Мы предлагаем забыть сейчас о предвыборных обещаниях, которые не имеют отношения к кризису, и заняться решением реальных проблем жителей и предприятий Эстонии», – подвел итог Индрек Саар.

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