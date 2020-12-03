Социал-демократы: правительство могло бы предложить людям двухнедельные рождественские каникулы

”В ближайшие две недели ситуация в Эстонии из-за коронавируса серьезно ухудшится. Помимо введения ограничений правительство могло бы в условиях кризисной ситуации пойти навстречу людям и заодно остановить распространение вируса”, — отметил Ляэнеметс.

По его словам, большинство людей в рождественскую неделю на работу не ходят, или же работают с частичной занятостью. ”Если мы прибавим к этой неделе еще одну неделю до или после, то за небольшие деньги мы значительно ограничим распространение вируса в трудовых коллективах. В другой ситуации общество не смогло бы себе позволить двухнедельные каникулы”, — подчеркнул депутат Рийгикогу.

Ляэнеметс также считает, что возможность подольше побыть вместе с близкими благоприятно сказалась бы на эмоциональном состоянии людей, живущих из-за эпидемии в стрессе. В последнее время потребность людей в консультациях психиатров и психологов резко возросла.

По словам Ляэнеметса, продленные рождественские каникулы позволили бы на две недели сократить число контактов между людьми и, как следствие, снизили бы нагрузку на систему здравоохранения.

”Правительство могло бы финансово поддержать дополнительный рождественский отпуск, поскольку эта мера позволит предотвратить локдаун”, — подвел итог заместитель председателя Социал-демократической партии.