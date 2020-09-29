Социал-демократы: планируемый коалицией референдум противоречит конституции и дурит людей

Согласно проекту изменения Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу, ”если референдум инициируется для решения иного вопроса жизни государства, то инициатор должен представить проект постановления о проведении референдума, содержащий выносимый на референдум вопрос, на который можно ответить только ”да” или ”нет”, и этот вопрос не может касаться изменения Конституции или любого другого закона”.

По словам заместителя председателя Социал-демократической партии и заместителя председателя конституционной комиссии Рийгикогу Лаури Ляэнеметса, законопроект социал-демократов призван обеспечить содержащееся в Конституции требование, согласно которому если законопроект, вынесенный на референдум, не получает большинства голосов "за", президент объявляет внеочередные выборы в Рийгикогу.

”Наша цель — не допустить одурачивания людей. Сейчас коалиция предлагает провести референдум, который не имеет никакой юридической силы. Тем самым она хочет обвести народ вокруг пальца и нанести еще один удар по вере в демократию и свое государство”, — отметил он.

Ляэнеметс заверил, что вынесение на референдум вопроса о статусе брака в формате решения иного вопроса жизни государства противоречит и самой Конституции. Что бы ни ответил на референдуме народ по этому вопросу, это имело бы лишь социологическое значение, но никак не юридическое.

Поскольку, согласно Конституции, депутаты Рийгикогу не связаны мандатом, их нельзя обязать проголосовать за одобренный народом на референдуме законопроект, если это идет вразрез с их совестью и убеждениями, пояснил Ляэнеметс.

”Социал-демократы не смирятся с тем, что правящая коалиция под вывеской расширения демократии на самом деле издевается над демократией. Референдум без юридических последствий еще больше отдалит народ от государства”, — подчеркнул он.