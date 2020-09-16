Социал-демократы организуют велопрогулку по самым враждебным к велосипедистам местам в Таллинне

Маршрут пройдет через перекресток Кристийне, улицы Суур-Америка, Лийвалайа и Пронкси и завершится у Городского холла. Именно на этом пути есть десятки опасных мест для велосипедистов — велодорожки, которые заканчиваются непонятно где, высокие бордюры или столбы прямо посреди тротуара. Причем 22 из этих сверхопасных мест хорошо известны мэрии Таллинна, но она не хочет заниматься их устранением и реализацией велосипедной стратегии города.

По словам председателя таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонда Кальюлайда, социал-демократы хотят этой велопрогулкой продемонстрировать, что показанное в телепередаче Laser опасное для велосипедистов место является лишь одним из сотен примеров таких ”капканов” в дорожном движении столицы.

”Несмотря на амбиции Таллинна стать Зеленой столицей Европы и звучащие со стороны мэрии лозунги, реальность такова, что для руководства города приоритетом уже много лет является лишь автомобильное движение. Парковок в Таллинне больше, чем парков, велосипедисты и пешеходы находятся в нашем городе в незавидном положении. Мы хотим вместе с велосипедистами, которые ежедневно передвигаются по городу, показать опасные места и обратить внимание людей на то, что Таллинн нуждается в очень серьезной реорганизации дорожного движения”, — отметил он.

Кальюлайд также сказал, что социал-демократы после муниципальных выборов хотят за четыре года вложить в развитие городского пространства 100 млн евро, чтобы Таллинн стал более дружелюбным по отношению к пешеходам и велосипедистам.

Для реализации этой цели Кальюлайд не исключает введение в Таллинне платы за использование дорог. Более подробно о том, как Кальюлайд предлагает решить дорожную проблему в городе, можно прочесть в его блоге.

Таллиннские социал-демократы обращают внимание на то, что велопрогулка пройдет в час пик, и надеются, что не будут слишком мешать остальным участникам движения.

”Но уже то, что езда на велосипеде может помешать автомобилям, указывает на то, что в Таллинне нет удобной и безопасной сети велодорожек”, — подвел итог Раймонд Кальюлайд.