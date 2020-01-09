Социал-демократы надеются заменить центристов у руля власти в Тарту

Как сказал Клаас Delfi, хотя свара в руководстве тартуского отделения центристов не мешает работе горуправы, ситуация муторная.

Лидер оппозиционной фракции социал-демократов в Тартуском горсобрании Геа Кангиласки удивляется терпению Клааса: "Это уже явно вредит имиджу Тарту".

Еще осенью, когда началась история с попыткой ЦП произвести рокировку и отстраненить Монику Ранд от должности вице-мэра, социал-демократы дали понять Партии реформ, что они готовы заменить центристов у власти в городе. В 49-местном горсобрании у Партии реформ 20 мест, социал-демократы имеют 8, а у ЦП - 7.

Клаас же дал центристам времени для решения проблемы до 23 января, когда вновь соберется горсобрание. "Важно решение, которые руководство Центристской партии примет 15 января", - сказал Клаас.

У самого тартуского градоначальника каких-то претензий по работе к Ранд нет, речь идет чисто о внутрипартийных разборках.

По словам Кангиласки, речи о том, что Моника Ранд перейдет в ряды соцдемов и продолжит работу на своем посту в случае развала нынешней коалиции, не идет.