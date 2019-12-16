16.12.2019, 12:03

Социал-демократы: Март Хельме не может оставаться министром внутренних дел


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Raimond Kaljulaidi pressikonverents
Raimond Kaljulaidi pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Парламентская фракция Социал-демократической партии в понедельник утром обсудила кризис в отношениях между Эстонией и Финляндией, к которому привели высказывания министра внутренних дел Марта Хельме.

Фракция социал-демократов считает, что глава МВД Хельме, оскорбивший премьер-министра Финляндии, социал-демократа Санну Марин, нанес серьезный вред отношениям между нашими странами.

Председатель Социал-демократической партии и руководитель парламентской фракции социал-демократов Индрек Саар подчеркнул, что, по оценке, соцдемов, крайне важно, чтобы на этот раз Хельме понес серьезную ответственность.

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”Естественно, слова Хельме очень больно ранили членов нашей партии. Мы очень высоко ценим отношения с Финляндией, очень высоко ценим межпартийные отношения с социал-демократами Финляндии и решительно осуждаем нападки на их председателя и главу правительства. Мы также отдельно обратимся к премьер-министру Финляндии и социал-демократам Финляндии, чтобы разъяснить позиции Эстонии”, — отметил Саар.

Члены парламентской фракции социал-демократов считают, что Март Хельме после своего внешнеполитического провала не может оставаться в правительстве.

”В ближайшие часы мы проведем переговоры с другими политическими силами и затем решим свои дальнейшие шаги”, — подчеркнул Саар.

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