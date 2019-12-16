Социал-демократы: Март Хельме не может оставаться министром внутренних дел

Фракция социал-демократов считает, что глава МВД Хельме, оскорбивший премьер-министра Финляндии, социал-демократа Санну Марин, нанес серьезный вред отношениям между нашими странами.

Председатель Социал-демократической партии и руководитель парламентской фракции социал-демократов Индрек Саар подчеркнул, что, по оценке, соцдемов, крайне важно, чтобы на этот раз Хельме понес серьезную ответственность.

”Естественно, слова Хельме очень больно ранили членов нашей партии. Мы очень высоко ценим отношения с Финляндией, очень высоко ценим межпартийные отношения с социал-демократами Финляндии и решительно осуждаем нападки на их председателя и главу правительства. Мы также отдельно обратимся к премьер-министру Финляндии и социал-демократам Финляндии, чтобы разъяснить позиции Эстонии”, — отметил Саар.

Члены парламентской фракции социал-демократов считают, что Март Хельме после своего внешнеполитического провала не может оставаться в правительстве.