Социал-демократы: компенсация по болезни должна выплачиваться с первого дня

Согласно предложению социал-демократов, первые восемь дней болезни государство и работодатель компенсируют совместно — 40 процентов Больничная касса и 40 процентов работодатель. Начиная с девятого дня заболевания компенсацию выплачивает только Больничная касса.

”Осенний период заболеваний приближается, растет количество случаев заражения Covid-19. При этом правительство так и не удосужилось обеспечить компенсацию по болезни людям с подозрением на инфекцию. Необходимо в конце концов разработать решение, которое даст работникам, работодателям и семейным врачам ясность в части оформления листа нетрудоспособности. Особенно остро этот вопрос касается людей с небольшими доходами, а также семей с детьми. Нужно сделать всё, чтобы эти социальные группы в случае болезни не оказались в еще более тяжелом материальном положении”, — сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

Сейчас, если человек остается из-за болезни дома, это означает для него серьезную потерю в доходах. Первые три дня болезни вообще не компенсируются, с четвертого по восьмой день компенсацию выплачивает работодатель в объеме 70 процентов, начиная с девятого дня — Больничная касса.

”Потеря дохода за три первые дня болезни для многих является большой проблемой. И риск, что многие заболевшие отправятся на работу вместо того, чтобы остаться дома, велик. Для того, чтобы помочь людям сохранить здоровье и ограничить распространение инфекционных заболеваний на работе, нужно разработать новую схему компенсации по болезни”, — отметила бывший министр здоровья и труда, социал-демократ Рийна Сиккут.

Социал-демократы предлагают после 1 мая 2022 года проанализировать данные за два последних сезона вирусов, чтобы понять, как часто листы нетрудоспособности оформляются на очень короткий срок, уменьшилась ли среди взрослых заболеваемость инфекциями дыхательных путей, стали ли больные реже ходить на работу, и при необходимости изменить схему компенсаций.