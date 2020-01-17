Социал-демократы исключили Хельве Сяргава из фракции в горсобрании Таллинна в связи с утратой доверия

”Конечно, и до нас дошли слухи, что по аналогии с Бородичем Хельве Сяргава за ее голос обещан пост заместителя председателя городского собрания, который сейчас занимает Март Луйк из Isamaa. Мы не хотим комментировать эти слухи. Их подтвердить или опровергнуть могут только те, кто имеет к этому отношение. Как бы там ни было, социал-демократы не могут быть продажными, а те, кто продается, не могут быть социал-демократами”, — сказал Кальюлайд.
Социал-демократы по-прежнему обеспокоены и тем, что и председатель Центристской партии Юри Ратас, и кандидат на пост мэра Таллинна от Партии реформ Кристен Михал подтвердили, что хотят в столице сотрудничать с EKRE.
”Мы, как и прежде, считаем крайне тревожной готовность Партии реформ привести в столице Эстонской Республики к власти праворадикальных популистов. Мы призвали правление Партии реформ сформировать по этому вопросу четкую отрицательную позицию”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.
Таллиннский округ Социал-демократической партии и фракция соцдемов в горсобрании Таллинна благодарят Хельве Сяргава за работу во фракции и выражают свое сожаление в связи с тем, что сотрудничество с Сяргава завершилось досрочно.
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