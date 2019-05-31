Социал-демократы Ида-Вирумаа видят следующим председателем партии Рийну Сиккут или Индрека Саара

„Сильными сторонами Рийны Сиккут были названы свежий взгляд на социал-демократию и умение играть в команде. Индрека Саара отличают организаторские способности и большой опыт в политике”, — сказала депутат Рийгикогу Катри Райк после прошедших вчера дебатов трех кандидатов на пост председателя партии и последовавшей за этим дискуссии.

На пост заместителя председателя партии округ Ида-Вирумаа выдвинул Катри Райк, которая намерена отстаивать интересы избирателей Ида-Вирумаа и русскоязычных избирателей в целом. Райк также избрали председателем ида-вируского округа партии.

”Наш регион и наши социал-демократы нуждаются в большем внимании. Успех любой добровольной организации, в том числе партии, кроется в единстве и общей цели. Важно активно привлекать членов партии к обсуждениям политических процессов. Так что у нас впереди много работы”, — отметила она.

Социал-демократы выберут себе нового председателя, заместителей председателя и правление на съезде 9 июня в Тарту.