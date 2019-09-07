Социал-демократы готовят заявление против реформы пенсионной системы

”Сегодняшняя, тщательно выстроенная и основанная на трех ступенях пенсионная система в общем и целом хорошо работает уже 17 лет. И вместо того, чтобы заниматься ее усовершенствованием, правительство взяло курс на ее слом. Речь идет о теме, которая очень глубоко затрагивает все общество и нуждается в над партийных решениях. Социал-демократы не согласны с тем, что одна группа политиков продавливает закон, который ставит под удар достойную старость сотен тысяч людей и в будущем ляжет тяжким бременем на плечи сегодняшней молодежи”, — отметил Раннар Васильев.

Совет уполномоченных собирается принять политическое заявление на тему второй пенсионной ступени. Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар сделает обзор политической ситуации. Участники заседания также обсудят осеннюю сессию Рийгикогу, которая откроется уже в понедельник.

Дискуссия на тему пенсионной системы начнется в конференц-центре отеля Meriton в 11 часов и продлится до 13. Совет уполномоченных соберется там же в 14 часов.