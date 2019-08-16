Социал-демократы готовы запустить процесс вотума недоверия Мартину и Марту Хельме

"Четверг, 15 августа, был за последние десятилетия одним из самый черных дней для эстонской политики. Мы стали свидетелями событиям, которые поставили под угрозу функционирование правового государства и демократическое устройство страны. Жители Эстонии не заслужили такое правительство и особенно таких министров как Март и Мартин Хельме. Самое меньшее, что может сделать глава правительства Юри Ратас — это пойти к президенту с заявлением об освобождении обоих Хельме от должности", — сказал Саар.

По словам Саара, премьер-министр из недели в неделю твердит, что Эстония — это правовое государство и таковым останется.

"Теперь премьер должен показать, как он разрешает ситуацию, в которой ведущие министры правительства плюют на принципы правового государства. Последней каплей было давление на высокого государственного чиновника с целью отправить его в отставку, оказанное с превышением своих полномочий, фабрикацией документов и игнорированием правительства", — считает Саар.