16.08.2019, 11:20

Социал-демократы готовы запустить процесс вотума недоверия Мартину и Марту Хельме

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Indrek Saar
Indrek SaarFoto: Madis Veltman

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, у премьер-министра Юри Ратаса нет другого выбора, как отправить министра внутренних дел Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме в отставку. В противном случае обоих Хельме ждет вотум недоверия в Рийгикогу, который может свалить и правительство.

"Четверг, 15 августа, был за последние десятилетия одним из самый черных дней для эстонской политики. Мы стали свидетелями событиям, которые поставили под угрозу функционирование правового государства и демократическое устройство страны. Жители Эстонии не заслужили такое правительство и особенно таких министров как Март и Мартин Хельме. Самое меньшее, что может сделать глава правительства Юри Ратас — это пойти к президенту с заявлением об освобождении обоих Хельме от должности", — сказал Саар.

Читайте также:

По словам Саара, премьер-министр из недели в неделю твердит, что Эстония — это правовое государство и таковым останется.

"Теперь премьер должен показать, как он разрешает ситуацию, в которой ведущие министры правительства плюют на принципы правового государства. Последней каплей было давление на высокого государственного чиновника с целью отправить его в отставку, оказанное с превышением своих полномочий, фабрикацией документов и игнорированием правительства", — считает Саар.

"Мы согласны с мнением профсоюза PPA: такое поведение министров присуще тоталитарным странам. Социал-демократы не видят возможности для дальнейшего пребывания Мартина и Марта Хельме в правительстве. С каждым днем, пока Хельме выходят в правительство, Эстония отдаляется от правового государства", — сказал Саар и добавил, что его партия дает Ратасу время для принятия решения по двум министрам до 21 августа. Затем социал-демократы начнут в Рийгикогу сбор подписей для выражения обоим Хельме вотума недоверия.

"Эстония достойна нормального правительства. Мы не должны быть позором для Европы", — отметил председатель Социал-демократической партии.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: