Социал-демократы Эстонии выбрали себе нового лидера

На съезде социал-демократической партии, который проходит в Тарту, был избран новый лидер. Им стал Индрек Саар.
Голосование прошло в два тура. Первый тур голосования принес следующие результаты: Лаури Ляэнеметс получил 164 голоса, Индрек Саар — 157 и Рийна Сиккут — 121 голос. Таким образом, во второй тур вышли Саар и Ляэнеметс
Во втором туре Индрек Саар набрал 231 голос, а Лаури Ляэнеметс заручился поддержкой 201 депутата.
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