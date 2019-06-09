Социал-демократы Эстонии выбрали себе нового лидера

На съезде Социал-демократической партии, который проходит в Тарту, был избран новый лидер. Им стал Индрек Саар.
Голосование прошло в два тура. Первый тур голосования принес следующие результаты: Лаури Ляэнеметс получил 164 голоса, Индрек Саар — 157 и Рийна Сиккут — 121 голос. Таким образом, во второй тур вышли Саар и Ляэнеметс
Во втором туре Индрек Саар набрал 231 голос, а Лаури Ляэнеметс заручился поддержкой 201 депутата.
Индрек Саар пообещал однопартийцам, что сделает все от него зависящее, чтобы через два года Социал-демократическая партия успешно выступила на муниципальных выборах.
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