Социал-демократы Эстонии выбрали себе нового лидера

Голосование прошло в два тура. Первый тур голосования принес следующие результаты: Лаури Ляэнеметс получил 164 голоса, Индрек Саар — 157 и Рийна Сиккут — 121 голос. Таким образом, во второй тур вышли Саар и Ляэнеметс

Во втором туре Индрек Саар набрал 231 голос, а Лаури Ляэнеметс заручился поддержкой 201 депутата.

Индрек Саар пообещал однопартийцам, что сделает все от него зависящее, чтобы через два года Социал-демократическая партия успешно выступила на муниципальных выборах.