Социал-демократы Эстонии выбрали нового лидера и руководство партии

Голосование прошло в два тура. Первый тур голосования принес следующие результаты: Лаури Ляэнеметс получил 164 голоса, Индрек Саар — 157 и Рийна Сиккут — 121 голос. Таким образом, во второй тур вышли Саар и Ляэнеметс

Во втором туре Индрек Саар набрал 231 голос, а Лаури Ляэнеметс заручился поддержкой 201 депутата.

Индрек Саар пообещал однопартийцам, что сделает все от него зависящее, чтобы через два года Социал-демократическая партия успешно выступила на муниципальных выборах.

Съезд выбрал заместителей председателя партии, ими стали бывший старейшина волости Вяэтса Лаури Ляэнеметс, депутаты Рийгикогу Катри Райк и Хельо Пикхоф, а также старейшина волости Хийу Рейли Ранд.

В правление избраны Евгений Осиновский, Рийна Сиккут, Эйки Нестор, Марина Кальюранд, Свен Миксер, Ивари Падар, Хельмен Кютт, Тыну Интс, Анто Лийват, Марью Лауристин, Кальви Кыва и Йоозеп Вимм.

В правление также вошли заместители председателя.

Молодежное крыло партии в правлении теперь представляет Элина Керса, женское крыло Kadri – Эве Кислов, крыло пожилых социал-демократов – Мерике Метстак.

По предложению Индрека Саара съезд утвердил Раннара Васильева новым генеральным секретарем социал-демократов.