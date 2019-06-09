Социал-демократы Эстонии выбрали нового лидера и руководство партии

На съезде Социал-демократической партии, который проходит в Тарту, был избран новый лидер. Им стал Индрек Саар.
Голосование прошло в два тура. Первый тур голосования принес следующие результаты: Лаури Ляэнеметс получил 164 голоса, Индрек Саар — 157 и Рийна Сиккут — 121 голос. Таким образом, во второй тур вышли Саар и Ляэнеметс
Во втором туре Индрек Саар набрал 231 голос, а Лаури Ляэнеметс заручился поддержкой 201 депутата.
Индрек Саар пообещал однопартийцам, что сделает все от него зависящее, чтобы через два года Социал-демократическая партия успешно выступила на муниципальных выборах.
Съезд выбрал заместителей председателя партии, ими стали бывший старейшина волости Вяэтса Лаури Ляэнеметс, депутаты Рийгикогу Катри Райк и Хельо Пикхоф, а также старейшина волости Хийу Рейли Ранд.
В правление избраны Евгений Осиновский, Рийна Сиккут, Эйки Нестор, Марина Кальюранд, Свен Миксер, Ивари Падар, Хельмен Кютт, Тыну Интс, Анто Лийват, Марью Лауристин, Кальви Кыва и Йоозеп Вимм.
В правление также вошли заместители председателя.
Молодежное крыло партии в правлении теперь представляет Элина Керса, женское крыло Kadri – Эве Кислов, крыло пожилых социал-демократов – Мерике Метстак.
По предложению Индрека Саара съезд утвердил Раннара Васильева новым генеральным секретарем социал-демократов.
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