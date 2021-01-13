Социал-демократы: EKRE и центристов на пушечный выстрел нельзя больше подпускать к правительству

”До сих пор социал-демократы считали, что для Эстонии наиболее опасной и плохой коалицией является та, в которой представлена праворадикальная партия EKRE. Но теперь стало понятно, что погрязшей в коррупции Центристской партии тоже не место в правительстве. Совсем недавно в отставку ушла Майлис Репс, которая на посту министра образования незаконно распоряжалась государственным имуществом. И тут же новый скандал. А сколько их было до этого”, — сказал RusDelfi пресс-секретарь Социал-демократической партии и руководитель Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус.

”Так что если работу продолжит коалиция в нынешнем составе, то в ней уже будут две партии, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к власти и деньгам налогоплательщиков. Единственным достойным и ответственным выходом из сложившейся ситуации могла бы стать коалиция Партии реформ, которая с большим отрывом победила на парламентских выборах, а также Isamaa и социал-демократов. Если нам поступит соответствующее предложение, мы обязательно обсудим его”, — отметил Кирилл Клаус.

”Ну и, конечно, мы очень рады тому, что благодаря развалу правительства не состоится аморальный, дорогостоящий и противозаконный референдум на тему статуса брака. Новый кабинет министров должен будет бросить все силы на скорейшее преодоление коронакризиса. За одни только последние сутки от COVID-19 скончались девять человек. Всего этого не было бы, если бы коалиция занималась не коррупцией и всякой ерундой, а тем, что действительно нужно стране и людям”, — подчеркнул Кирилл Клаус.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.

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