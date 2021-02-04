Социал-демократы: антикоронавирусное приложение HOIA оказалось бесполезным

”На запущенное в августе прошлого года приложение HOIA возлагались большие надежды, что оно станет эффективным инструментом по ограничению распространения коронавируса. По состоянию на январь приложение было скачано более 250 тысяч раз. Однако оно не выполняет свою задачу, поскольку в него заносится лишь незначительная часть позитивных результатов тестов на коронавирус. К примеру, в Финляндии эти пропорции совершенно иные — приложение Koronavilkku скачано более 2,5 миллиона раз, и финны всё активнее отмечаются в нем, если заболели. Сам я сейчас нахожусь в самоизоляции, поскольку был в контакте с заразившимся человеком. Однако приложение HOIA не прислало мне ни одного оповещения. К сожалению, многие другие столкнулись с тем же самым”, — отметил Саар.

Помимо этого, только что провалился гостендер на 600 тысяч евро, в рамках которого велись поиски партнера для дальнейшего развития приложения HOIA, чтобы оно охватывало больший круг заболевших лиц, сказал он. Сейчас отметиться в качестве заболевшего можно только через mobiil-ID или Smart-ID.

Саар хочет узнать у министра Кийка, почему правительство так и не смогло толком запустить приложение HOIA и почему им можно пользоваться только в пределах Эстонии? Например, финское приложение совмещается с аналогичными приложениями по меньшей мере восьми европейских стран, но не с HOIA.

”На Ваш взгляд, насколько разумно и нужно дальше развивать за счет налогоплательщиков приложение HOIA? Может, правильнее было бы осмотреться и поддержать какую-нибудь другую платформу, созданную эстонским предприятием? К примеру, разработана новая платформа SimplyGo, которая передает информацию как о результатах теста на Covid-19, так и о вакцинации, а также упрощает пересечение границы”, — подчеркивает Индрек Саар.

Председатель парламентской фракции социал-демократов выразил надежду, что у Министерства социальных дел есть план, как наладить с Финляндией более тесное сотрудничество и научиться у северных соседей управлению кризисами.

”Не нужно стесняться и стыдиться в тяжелое время спрашивать у друзей и соседей совета”, — отметил Саар, заверив, что социал-демократы всегда готовы прийти правительству на помощь.