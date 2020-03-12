Соцдемы внесли законопроект о выплате компенсаций с первого дня в случае подозрения на инфекционную болезнь

Социал-демократы сегодня инициировали в парламенте внесение изменений в Закон о медицинском страховании, которые позволят работникам, оставшимся дома с подозрением на заражение коронавирусом, получать компенсацию по болезни с первого дня.
”Этот шаг обязательно замедлит дальнейшее распространение вируса и позволит защитить здоровье людей. Данный законопроект восстановит справедливость по отношению к тем, кто из-за угрозы вируса вынужден оставаться дома — снизится финансовая нагрузка как работников, так и работодателей. Социал-демократы с учетом критической ситуации просят рассмотреть этот законопроект в ускоренном порядке”, — сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.
Действующий сейчас Закон о медицинском страховании не позволяет выплачивать компенсацию в случае подозрения на инфекционную болезнь. Законопроект социал-демократов призван создать для этого возможности. Работники, которые по назначению семейного врача останутся дома с подозрением на инфекционную болезнь, смогут получать компенсацию с первого дня. Это в том случае, если парламент поддержит проект социал-демократов.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
Знакомая рассказала, какой образ жизни вела компания Диденко
Звезды высказались об «обнулении» президентского срока в РФ
В коридоре больницы умерла пациентка, которую выгнали из палаты
ВОЗ: угроза глобального заражения коронавирусом увеличивается