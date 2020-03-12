Соцдемы внесли законопроект о выплате компенсаций с первого дня в случае подозрения на инфекционную болезнь

”Этот шаг обязательно замедлит дальнейшее распространение вируса и позволит защитить здоровье людей. Данный законопроект восстановит справедливость по отношению к тем, кто из-за угрозы вируса вынужден оставаться дома — снизится финансовая нагрузка как работников, так и работодателей. Социал-демократы с учетом критической ситуации просят рассмотреть этот законопроект в ускоренном порядке”, — сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

Действующий сейчас Закон о медицинском страховании не позволяет выплачивать компенсацию в случае подозрения на инфекционную болезнь. Законопроект социал-демократов призван создать для этого возможности. Работники, которые по назначению семейного врача останутся дома с подозрением на инфекционную болезнь, смогут получать компенсацию с первого дня. Это в том случае, если парламент поддержит проект социал-демократов.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!