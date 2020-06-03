Соцдемы проcят центристов "исправить ошибку" и навсегда отменить плату за детсад в Таллинне

”Пару месяцев назад депутаты столичного горсобрания решили освободить родителей от платы за детсад. Это позволило семьям сэкономить 71,25 евро в месяц на каждого ребенка. На двух детей экономия семьи составила бы 1 710 евро в год. К сожалению, центристы, которых в горсобрании большинство, решили опять брать с родителей плату за детсад. И это в то время, когда экономический кризис только набирает обороты и доходы семей могут в любой момент сократиться”, — отметил Вакра.

”Социал-демократы представили в горсобрании проект, который в случае его принятия обяжет мэрию в сотрудничестве с государством в конце концов навсегда отменить плату за детский сад. Сейчас наш проект обсуждает комиссия по образованию и культуре. Надеемся, что в этот раз большинство депутатов горсобрания все же поддержат освобождение родителей от платы за детский сад. Сделанную на прошлой неделе ошибку можно исправить еще до конца лета”, — подчеркнул он.

В Таллинне в детский сад ходят более 22 тысяч ребят, родители которых вынуждены платить за это городу в общей сложности 19 млн евро в год. Комиссия горсобрания по образованию и культуре обсудит проект социал-демократов сегодня в 17.00.

Напомним, что ранее за отмену платы в детских садах выступали реформисты. Так, Кристен Михал в своем мнении в Eesti Päevaleht выразил недоумение, почему таллиннские власти решили восстановить плату за место в детском саду, отмененную на время чрезвычайного положения.