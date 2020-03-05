Соцдемы предложат на пост председателя ревизионной комиссии Таллиннского горсобрания Анто Лийвата

”Спасение репутации столицы начинается с честного и прозрачного управления городом. Системные упущения и постоянные подозрения в коррупции показывают, что по-прежнему необходимо повышать эффективность контроля за городской системой. Именно поэтому мы выдвигаем на пост нового председателя ревизионной комиссии Анто Лийвата, имеющего богатый управленческий опыт. Все знают его как очень дельного человека”, — сказал Райнер Вакра.

В качестве проблемных мест он назвал скандалы в социальной сфере, из-за которых пострадали дети, а также укоренившуюся в Таллинне модель, когда членство в Центристской партии значит больше, чем навыки и знания. По словам Вакра, проблем в столице хватает, и Лийват отлично справится с организацией контроля за городской системой.

”Он долгое время был членом финансовой комиссии горсобрания и досконально разбирается во всём, что касается городского бюджета. Лийват имеет многолетний опыт предпринимательской деятельности, работы в совете целевого фонда развития предпринимательства (EAS) и преподавания менеджмента”, — отметил Вакра.

На сегодняшнем заседании городское собрание выберет себе новых председателя и заместителя председателя ревизионной комиссии, поскольку Хельве Сяргава, которая возглавляла эту комиссию до сих пор, подала в отставку. По традиции место председателя ревизионной комиссии принадлежит оппозиции.