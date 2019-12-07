Соцдемы: правительство убивает доверие людей к своему государству

Полный текст заявления Совета уполномоченных.

"Успех Эстонии стал возможен благодаря доверию людей к Эстонскому государству. Но последние полгода это доверие каждый день уничтожается всё сильнее. Самое постыдное, что доверие к стране подрывает сама правящая коалиция во главе с министрами.

Доверие к правовому государству заключается в том, что никто не находится вне закона, что все равны перед законом. Когда удар наносится по правоохранительным органам и независимому судопроизводству, разрушается и государство в целом.

Доверие к государству базируется на чувстве уверенности в завтрашнем дне. Уничтожение в партийных конторах долгосрочных реформ, полное игнорирование экспертного мнения без какого бы то ни было обмена мнениями приводит к появлению у людей чувства незащищенности. Еще больше неуверенности и путаницы появляется из-за того, что правительство настолько поспешно отменяет продуманные и взвешенные решения, которые принимались на десятилетия вперед. К сожалению, причиной этого является не желание найти решение имеющихся проблем, а бизнес-интересы узкой группы людей.

Государство управляется в сотрудничестве политиков и чиновников. Госслужащие должны быть лояльными Эстонскому государству и действующему законодательству. Правительство — это не пункт обслуживания, куда бизнесмены приходят, чтобы заказать нужные себе законы. А сейчас это именно так.