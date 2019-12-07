Соцдемы: правительство убивает доверие людей к своему государству

Социал-демократическая партия на прошедшем сегодня в Тарту собрании совета уполномоченных сделала совместное заявление.
Полный текст заявления Совета уполномоченных.
"Успех Эстонии стал возможен благодаря доверию людей к Эстонскому государству. Но последние полгода это доверие каждый день уничтожается всё сильнее. Самое постыдное, что доверие к стране подрывает сама правящая коалиция во главе с министрами.
Доверие к правовому государству заключается в том, что никто не находится вне закона, что все равны перед законом. Когда удар наносится по правоохранительным органам и независимому судопроизводству, разрушается и государство в целом.
Доверие к государству базируется на чувстве уверенности в завтрашнем дне. Уничтожение в партийных конторах долгосрочных реформ, полное игнорирование экспертного мнения без какого бы то ни было обмена мнениями приводит к появлению у людей чувства незащищенности. Еще больше неуверенности и путаницы появляется из-за того, что правительство настолько поспешно отменяет продуманные и взвешенные решения, которые принимались на десятилетия вперед. К сожалению, причиной этого является не желание найти решение имеющихся проблем, а бизнес-интересы узкой группы людей.
Государство управляется в сотрудничестве политиков и чиновников. Госслужащие должны быть лояльными Эстонскому государству и действующему законодательству. Правительство — это не пункт обслуживания, куда бизнесмены приходят, чтобы заказать нужные себе законы. А сейчас это именно так.
Мы оказались в ситуации, когда члены правительства атакуют государственные ведомства и госчиновников, которые являются одной из основ доверия людей к своей стране. Например, одно из министерств в ходе судебного спора частного предприятия с государством публично занимает антигосударственную позицию. И всё чаще подобная модель поведения переносится и на муниципальный уровень, где при помощи притянутых за уши аргументов с должности снимаются директора школ и библиотек, другие местные активисты.
Обороноспособность Эстонии зависит не только от нас, но и от межгосударственного сотрудничества. Безответственный вброс в медиапространство всевозможных идей заставляет наших партнеров задуматься, можно ли на нас положиться. Могут ли наши друзья доверять такой Эстонии, какой она сегодня стала?
Жители Эстонии не для того боролись за независимое государство, чтобы у нас снова появился руководитель, который творит все, что взбредет в голову. А ведь именно в этом направлении мы и движемся при помощи ежедневного уничтожения правительством своего государства.
Люди хотят доверять своему государству. Они хотят жить в государстве, где правительство управляет страной, а не нападает и угрожает. Они доверяют государству, где члены правительства не оскорбляют избранных народом депутатов и, тем самым, и их избирателей. Государству, где гражданские объединения могут спокойно собираться, не опасаясь, что им будут мешать. Государству, где при появлении разногласий не оскорбляют президента, меньшинства, различные социальные группы и свободные СМИ.
Дорогие жители Эстонии, давайте не допустим уничтожения веры в независимое Эстонское государство! Иначе нам это очень дорого обойдется".
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