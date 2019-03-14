Соцдемы определят список кандидатов на выборах в Европарламент

Социал-демократы запустили процедуру внутрипартийных выборов кандидатов на выборы в Европарламент, чтобы определить избирательный список от партии и очередность кандидатов в списке, сообщается в пресс-релизе партии.
Кандидатами на выборах в Европарламент от Социал-демократической партии являются Марина Кальюранд, Ивари Падар, Свен Миксер, Моника Хауканымм, Сильвер Мейкар, Марианне Микко, Эйки Нестор, Катри Райк, Танель Талве, Трийн Тоомесаар и Индрек Таранд.
Список кандидатов будет утвержден 5 апреля, когда в Таллинне соберется партийная коллегия выборщиков. ”Те члены партии, которые не смогут участвовать в коллегии выборщиков и проголосовать там, будут иметь возможность до 31 марта принять участие в письменном предварительном голосовании”, — отметил генеральный секретарь партии Кальви Кыва.
Председатель партии Евгений Осиновский предложил посла и дипломата Марину Кальюранд в качестве первого номера списка кандидатов от социал-демократов.
”Марина всегда очень достойно представляла народ Эстонии, в том числе и как посол в Москве во время напряженной ”бронзовой ночи”, и позднее как посол в Вашингтоне, где ее первым рабочим заданием было открытие Эстонской школы. Она умный политик с большим сердцем, и именно ее опыт принесет нам в Европе максимальную пользу”, — отметил Евгений Осиновский.
Коллегия выборщиков помимо списка кандидатов из девяти человек также утвердит предвыборный манифест социал-демократов.
Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.