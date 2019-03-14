Соцдемы определят список кандидатов на выборах в Европарламент

Список кандидатов будет утвержден 5 апреля, когда в Таллинне соберется партийная коллегия выборщиков. ”Те члены партии, которые не смогут участвовать в коллегии выборщиков и проголосовать там, будут иметь возможность до 31 марта принять участие в письменном предварительном голосовании”, — отметил генеральный секретарь партии Кальви Кыва.

Председатель партии Евгений Осиновский предложил посла и дипломата Марину Кальюранд в качестве первого номера списка кандидатов от социал-демократов.

”Марина всегда очень достойно представляла народ Эстонии, в том числе и как посол в Москве во время напряженной ”бронзовой ночи”, и позднее как посол в Вашингтоне, где ее первым рабочим заданием было открытие Эстонской школы. Она умный политик с большим сердцем, и именно ее опыт принесет нам в Европе максимальную пользу”, — отметил Евгений Осиновский.

Коллегия выборщиков помимо списка кандидатов из девяти человек также утвердит предвыборный манифест социал-демократов.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.