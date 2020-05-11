Соцдемы: как правительство намерено помочь тем, кто не может оплачивать место в доме попечения?

По словам заместителя председателя социальной комиссии Хельмен Кютт, проблема с доступностью мест в домах попечения сейчас стала еще более острой. ”В апреле многие дома попечения подняли цены на свои услуги. Это вкупе с растущей безработицей увеличивает количество людей, которые не в состоянии оплачивать место в доме попечения для своих родственников. Помимо этого, нас ждет очень тяжелая осень, когда кризис серьезно ударит по социальной системе страны”, –отметила Кютт.

Социал-демократы в своем запросе министру социальных дел просят дать конкретный ответ — что должны делать люди, из-за кризиса оставшиеся без доходов и которым местное самоуправление не помогает оплачивать место в доме попечения?

По словам Кютт, нельзя допускать ситуацию, когда люди вынуждены отказываться от работы и ухаживать дома за своими близкими, поскольку у них больше нет возможности оплачивать дом попечения.

Хельмен Кютт считает, что государство обязано вмешаться и разработать решение, которое позволит людям жить в доме попечения за свою пенсию. По оценке социал-демократов, принятый дополнительный госбюджет объемом 2,5 млрд евро позволяет поддержать в этом местные самоуправления хотя бы на время кризиса.

”По оценке Министерства финансов, расходы на эту сверхважную для многих меру составили бы 40 млн евро в год. Почему правительство не считает важной проблему людей, которые нуждаются в услуге попечительского дома?” — отмечают социал-демократы в своем запросе Танелю Кийку.

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