Соцдемы инициировали создание в Рийгикогу следственной комиссии для проверки обвинений со стороны Хельме в адрес прокуратуры

”Общественность потрясли слова главы МВД, что возбуждение уголовного дела в отношении советника министра сельской жизни Марта Ярвика является политически ангажированным. Подобные высказывания звучали со стороны EKRE и раньше. Утверждение, что прокуратура несамостоятельна в своих решениях, является очень серьезным обвинением, и его адекватность нужно проверить незамедлительно”, — сказала Катри Райк.

По ее словам, в установлении истины должны быть заинтересованы все депутаты — как из коалиции, так и из оппозиции. ”Необходимо восстановить доверие к нашему конституционному порядку”, – подчеркнула Райк.

Она также отметила, что создание следственной комиссии является самым серьезным инструментом парламентского контроля. В комиссию в случае ее создания войдут по одному представителю от каждой парламентской партии. Согласно проекту решения, комиссия сможет применять меры государственного воздействия: вызывать в комиссию должностных лиц, требовать предоставления данных и документов, необходимых для проведения расследования. Препятствование работе следственной комиссии может быть наказано в административном порядке.