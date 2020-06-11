Соцдемы хотят закрыть Старый Таллинн для машин

Фракция Социал-демократической партии в городском собрании Таллинна предложила мэрии назначить новым старейшиной Кесклинн искусствоведа Карин Паулус. По мнению Паулус, Старый город мог бы стать полностью свободным от автомобилей, а власти столицы должны уделять намного больше внимания уровню архитектуры.
Мэрия Таллинна освободила прежнего старейшину Кесклинн 22 марта, за два с половиной месяца власти никого так и не назначили на этот важный пост.
Карин Паулус считает, что Старый город должен быть освобожден от машин на 100 процентов. По ее словам, крайне важно развивать и расширять в центральной части и других районах Таллинна возможности для проведения досуга и занятий спортом. К примеру, бастион Скооне можно быстро превратить в модный парк сорняков. Пустыри же можно сделать отличными местами для проведения досуга.
”Главную улицу нужно наконец построить. Но не только. Власти столицы должны относиться к каждой улице как к главной улице! Давайте в конце концов избавимся от дыр на дорогах и приведем тротуары в порядок! В Кадриорге и Старом городе нужно исходить из нужд не только туристов, но и жителей. Нужно быть более требовательными к современной архитектуре — почему самые качественные и красивые дома в центре Таллинна были построены в средние века? Пешеходы и велосипедисты должны иметь возможность передвигаться безопасно и удобно, причем везде. Живущие в Кесклинн дети должны безбоязненно добираться до школы пешком или на велосипеде”, — отметила Карин Паулус.
По ее словам, при формировании городского пространства нужно руководствоваться принципом универсального дизайна.
”Город принадлежит всем нам, у всех нас должна быть возможность ходить, ездить и отдыхать — у детей, пожилых, слепых и тех, кто передвигается на коляске. Это нужно и жителям, и предприятиям. В этом году исполняется 40 лет Олимпиаде в Москве, которая кардинально изменила наш город. Давайте по-умному использовать объекты, построенные у нас во время олимпийской регаты. Аэгна, на котором практически никто не бывает, нужно сделать ближе для жителей и гостей Таллинна, и быть более толерантными в части туризма и строительства на этом острове”, — подчеркнула она.
По мнению Паулус, Кесклинн нуждается в создании должности ночного мэра, который бы занимался решением вопросов ночной жизни Таллинна. Надо сделать так, чтобы в нашем городе по ночам можно было и веселиться, и отдыхать, при этом не мешая друг другу.
Кандидат на пост старейшины Кесклинн заверила, что будет работать во имя того, чтобы Таллинн был лидером в части инноваций и новых инициатив, а также в борьбе с изменениями климата. Также нужно системно подойти к формированию в Кесклинн сети автобусных остановок, скамеек, мусорных контейнеров и общественных туалетов, чтобы центр города выглядел стильно и современно.
По словам председателя таллиннского округа социал-демократов Раймонда Кальюлайда, который представил кандидатуру Паулус городскому собранию, нет ни одной причины, почему старейшина должен быть политиком от правящей партии.
”И особенно это касается центра города. Мы считаем, что это пойдет на пользу всему городу, если развитием Кесклинн будет заниматься специалист с профильными знаниями, который очень точно понимает, как превратить наш город в удобное, безопасное и современное пространство. На наш взгляд, искусствовед и преподаватель Эстонской художественной академии Карин Паулус отлично подошла бы на должность старейшины. Поскольку у центристов совершенно точно нет на эту роль более подходящего человека, то почему бы им не поддержать нашу кандидатуру”, — отметил Раймонд Кальюлайд.
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