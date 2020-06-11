Соцдемы хотят закрыть Старый Таллинн для машин

Мэрия Таллинна освободила прежнего старейшину Кесклинн 22 марта, за два с половиной месяца власти никого так и не назначили на этот важный пост.

Карин Паулус считает, что Старый город должен быть освобожден от машин на 100 процентов. По ее словам, крайне важно развивать и расширять в центральной части и других районах Таллинна возможности для проведения досуга и занятий спортом. К примеру, бастион Скооне можно быстро превратить в модный парк сорняков. Пустыри же можно сделать отличными местами для проведения досуга.

”Главную улицу нужно наконец построить. Но не только. Власти столицы должны относиться к каждой улице как к главной улице! Давайте в конце концов избавимся от дыр на дорогах и приведем тротуары в порядок! В Кадриорге и Старом городе нужно исходить из нужд не только туристов, но и жителей. Нужно быть более требовательными к современной архитектуре — почему самые качественные и красивые дома в центре Таллинна были построены в средние века? Пешеходы и велосипедисты должны иметь возможность передвигаться безопасно и удобно, причем везде. Живущие в Кесклинн дети должны безбоязненно добираться до школы пешком или на велосипеде”, — отметила Карин Паулус.

По ее словам, при формировании городского пространства нужно руководствоваться принципом универсального дизайна.

”Город принадлежит всем нам, у всех нас должна быть возможность ходить, ездить и отдыхать — у детей, пожилых, слепых и тех, кто передвигается на коляске. Это нужно и жителям, и предприятиям. В этом году исполняется 40 лет Олимпиаде в Москве, которая кардинально изменила наш город. Давайте по-умному использовать объекты, построенные у нас во время олимпийской регаты. Аэгна, на котором практически никто не бывает, нужно сделать ближе для жителей и гостей Таллинна, и быть более толерантными в части туризма и строительства на этом острове”, — подчеркнула она.

По мнению Паулус, Кесклинн нуждается в создании должности ночного мэра, который бы занимался решением вопросов ночной жизни Таллинна. Надо сделать так, чтобы в нашем городе по ночам можно было и веселиться, и отдыхать, при этом не мешая друг другу.