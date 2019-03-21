Соцдемы — Белобровцеву: Вадим, так ты придешь в Рийгикогу и проголосуешь против создания коалиции c EKRE?

"Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в среду на своей странице в Facebook призвал избранных в Рийгикогу русскоязычных центристов не заниматься показушничеством, а предпринять реальные шаги для недопущения к власти праворадикалов.

Вместо того, чтобы отреагировать по существу, Вадим Белобровцев свел свой ответ к тому, что призыв лидера соцдемов обусловлен ”горечью от результатов парламентских выборов, которые у членов и избирателей Социал-демократической партии не могут вызывать ничего, кроме разочарования и уныния”.

Справедливости ради, разочарование и в себе самих, и в своем председателе должны в первую очередь испытывать центристы, поскольку за 12 лет это первый раз, когда партия премьер-министра не смогла выиграть выборы, и теперь отвернулась от своих русскоязычных избирателей, лишь бы остаться у власти.