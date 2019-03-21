21.03.2019, 17:30

Соцдемы — Белобровцеву: Вадим, так ты придешь в Рийгикогу и проголосуешь против создания коалиции c EKRE?

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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Публикуем комментарий Социал-демократической партии на ответ вице-мэра Таллинна и члена правления Центристской партии Вадима Белобровцева относительно последних событий.

"Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в среду на своей странице в Facebook призвал избранных в Рийгикогу русскоязычных центристов не заниматься показушничеством, а предпринять реальные шаги для недопущения к власти праворадикалов.

Вместо того, чтобы отреагировать по существу, Вадим Белобровцев свел свой ответ к тому, что призыв лидера соцдемов обусловлен ”горечью от результатов парламентских выборов, которые у членов и избирателей Социал-демократической партии не могут вызывать ничего, кроме разочарования и уныния”.

Справедливости ради, разочарование и в себе самих, и в своем председателе должны в первую очередь испытывать центристы, поскольку за 12 лет это первый раз, когда партия премьер-министра не смогла выиграть выборы, и теперь отвернулась от своих русскоязычных избирателей, лишь бы остаться у власти.

Но сейчас не об этом. Сейчас самое важное — это предотвратить приход к власти EKRE. И сделать это могут только русскоязычные центристы — приняв доверенный им избирателями мандат депутата Рийгикогу и проголосовав против предоставления Юри Ратасу полномочий для создания коалиции с праворадикалами. Тем более что и Яна Тоом, и Михаил Кылварт, и Вадим Белобровцев, и Мария Юферева-Скуратовски, и Владимир Свет, по крайней мере на словах, выступили против создания правительства с EKRE. Очень надеемся, что за словами последует и дело.

Вадим, так ты придешь в Рийгикогу и проголосуешь против создания коалиции c EKRE?"

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